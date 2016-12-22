Созданный Иванкой Трамп фонд получит $100 млн от ОАЭ и Саудовской Аравии

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии пообещали перевести в общей сложности $100 млн на счет фонда для женщин-предпринимателей на Ближнем Востоке. Об этом на встрече с участием дочери президента США Иванки Трамп заявил Всемирный банк, сообщает the Wall Street Journal.
С инициативой создать фонд, который будет оказывать финансовую поддержку женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке, Иванка Трамп выступила во время своего визита в апреле, отмечает телеканал CNN. Посетить саммит по экономическим правам и возможностям женщин ее пригласила канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Белый дом.
«Мы живем в поворотный момент в истории для женщин. Во всем мире женщины продолжают добиваться беспрецедентного уровня прав и свобод. Расширение прав и возможностей женщин является ключевым фактором экономических преобразований», — приводит телеканал слова дочери американского президента.
Я нацелена на «расширение возможностей женщин в США и во всем мире», — подчеркнула она.