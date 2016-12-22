Северная Корея назвала успешным запуск баллистической ракеты

Власти КНДР признали успешным запуск баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2, передает Reuters.
Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, руководил запуском ракеты глава КНДР Ким Чен Ын. Испытание ракеты провели «для оценки технических показателей», отмечает агентство.
По информации ЦТАК, лидер КНДР распорядился начать масштабное производство этой ракеты.
Запуск очередной баллистической ракеты Северная Корея произвела 21 мая. Она пролетела около 500 км и упала в Японское море. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал проведенное испытание «неутешительным и тревожным».
В связи с новым ракетным запуском в КНДР Совет безопасности ООН решил провести экстренное закрытое совещание 23 мая. Запрос о созыве заседания Совбеза в ООН направили Южная Корея, США и Япония.