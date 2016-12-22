Дмитрий Медведев прибыл на саммит в Стамбул

Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул на саммит стран — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом сообщает ТАСС.
Помимо выступления на саммите 22 мая Медведев должен провести встречу со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. В рамках саммита он также проведет переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном. Помимо Медведева в состав российской делегации также вошли вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак.
Во время встречи 3 мая к участию в саммите ОЧЭС в Стамбуле Владимира Путина пригласил президент Турции Реджеп Эрдоган. В ответ российский президент пообещал, что Россия будет представлена «на достойном уровне». В настоящее время председателем ОЧЭС является Турция.
Встреча Эрдогана и Путина прошла 3 мая в Сочи. На встрече обсуждались ситуация в Сирии и вопрос отмены взаимных экономических ограничений.