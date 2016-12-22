Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за отказ от АЭС

В Швейцарии на референдуме по новой стратегии развития энергетики страны победили сторонники отказа от атомной энергетики. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте швейцарского правительства.

За «Энергетическую стратегию 2050», которая подразумевает отказ от строительства новых АЭС, проголосовали 58% жителей страны. В комментарии правительства Швейцарии к стратегии разъясняется, что действующие в стране АЭС будут продолжать работать, пока они не представляют угрозы безопасности. Вместе с тем в стране будут по-прежнему разрешены исследования в сфере ядерной энергетики.

Толчком к отказу от строительства АЭС в Швейцарии стала авария на атомной электростанции «Фукусима» в Японии. Повышение требований безопасности к реакторам привело к тому, что строительство новых АЭС стало слишком затратным. Кроме того, под вопросом остается и проблема утилизации ядерных отходов.

В соответствии со стратегией в стране предусмотрено увеличение доли возобновляемых источников энергии в общей структуре потребления электричества. Кроме того, в Швейцарии рассчитывают снизить зависимость от импорта энергоносителей.

В Швейцарии в настоящее время действуют пять атомных электростанций. Они обеспечивают порядка 33% производства электроэнергии в стране. Согласно данным журнала Bulletin of the Atomic Scientists, все они были введены в строй с 1965 по 1974 год и их срок эксплуатации уже превысил 40 лет.