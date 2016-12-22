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Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге
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18:43
Анна Трунина
Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге

Алексей Венедиктов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова облили виски в ходе его выступления на мероприятии «Открытые диалоги» в Санкт-Петербурге. Нападавшие назвали себя активистами движения «Другая Россия»

Неизвестные облили виски главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге, где он выступал в рамках публичных дискуссий проекта «Открытые диалоги». Прямая трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале театра, момент нападения можно отследить после отметки 2:23:00.

На кадрах видно, как ведущий объявляет в качестве следующих гостей, которые должны провести дискуссию, писателя Александра Проханова и журналиста Алексея Венедиктова. Оба выходят на сцену и усаживаются в кресла. После этого на сцену забегают двое мужчин, которые обливают Венедиктова виски и выкрикивают: «Травись вискарем». В этот момент к ним присоединяется третий нападающий, он подбегает сзади и также начинает обливать журналиста.

Потом один из них взял микрофон и заявил, что это «акция «Веник под вискарем» [незарегистрированной] партии «Другая Россия». Молодые люди раскидывают листовки и обвиняют Венедиктова в том, что он, по их мнению, «предал Россию», после чего их уводит со сцены охрана.

«Спокойно, глаза целы, несмотря на них (нападавших. — РБК), мы будем дискутировать. Но вы просто видите этих людей, вы видите и вы понимаете, что это ваши соседи. Они потратились на вискарь, а вискарь — плохой, дешевый. Могли бы и подороже для меня», — заявил сам Венедиктов.

Фото: Александринский театр /YouTube

После этого оператор, транслировавший мероприятие, показал крупным планом две оставленные на сцене бутылки с этикеткой виски William Lawson`s, из которой молодые люди вылили жидкость на Венедиктова.

В апреле произошло несколько случаев, когда неизвестные активисты совершали нападение на российских общественных деятелей и обливали их жидкостью. Так, 27 апреля неизвестный плеснул в лицо зеленкой политику Алексею Навальному, который выходил из машины и направлялся в Центр международной торговли для выступления на Global Event Forum в Москве. В результате этого политик получил химический ожог правого глаза, из-за чего ему пришлось сделать операцию в Испании. По факту нападения на политика заведено уголовное дело.

За день до этого, 26 апреля, в аэропорту Ставрополя на блогера Илью Варламова напали десять человек. Они облили его зеленкой и пару раз ударили. Затем, уже в городе, его облили зеленкой на месте, куда он приехал, чтобы организовать съемки в микрорайоне Перспективный. На своем сайте блогер написал, что его обсыпали мукой, били ногами и «пытались разбить технику».

Правоохранительные органы уже задержали нескольких человек по делу о нападении на Варламова. По словам блогера, им уже предъявлены обвинения: двух человек — Сергея и Михаила Шевченко — суд приговорил к административному аресту на двое суток за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Еще три человека — Николай Пузанов, Иван Горяинов и Сергей Пыхтин — решениями суда от 27 и 29 апреля были оштрафованы на 500 руб. Им вменили правонарушение, предусмотренное той же статьей КоАП — мелкое хулиганство. 

Теги
Санкт-Петербург, нападение, Алексей Венедиктов
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