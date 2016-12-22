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Общество
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Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника
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18:15
Под Челябинском поймали сбежавшего из СИЗО особо опасного преступника

В Челябинской области полиции удалось задержать особо опасного преступника, сбежавшего из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сергей Рудиковский был осужден судом на 24 года лишения свободы за убийство, разбой, мошенничество и грабеж. Утром 21 мая ему удалось бежать из-под стражи. Однако в скором времени он был задержан правоохранительными органами. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 34-летнего мужчину задержали на станции Миасс. ФСИН в настоящее время устанавливает обстоятельства побега. В ведомстве пообещали привлечь к ответственности виновных в случившемся.

Ранее, 18 мая, в Санкт-Петербурге из здания суда попытался сбежать националист Вячеслав Дацик, обвиняемый в разбойных нападениях. Из-за его агрессивного поведения судья распорядился вывести его из зала суда, после чего он оказал физическое сопротивление охране и попытался скрыться. Обвиняемого остановили сотрудники ОМОНа. 

Теги
побег, миасс, Челябинская оболасть
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