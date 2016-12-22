ГИБДД переведут на компьютерные системы с российским процессором «Байкал»

Подразделения ГИБДД и пункты оказания госуслуг в 2017 году будут переведены на компьютерные системы, в которых используются отечественные процессоры и операционные системы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

В МВД сообщили, что компьютеры дорожной полиции и пунктов госуслуг будут использовать процессор «Байкал». «В дополнение к установленным серверам «Эльбрус» подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре «Байкал», с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему», — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в МВД не стали связывать переоснащение ГИБДД с недавними вирусными атаками, отметив, что «переход на отечественные аппаратно-программные средства» проводится планово.

О выпуске первого отечественного процессора Baikal-Т1 стало известно весной 2015 года. Его разработкой занималась компания «Байкал Электроникс». Стоимость разработки составила порядка 2 млрд руб. В серийное производство он пошел в 2016 году.