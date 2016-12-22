Москалькова пообещала поехать в Чечню для выяснения ситуации с геями

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова готова поехать в Чечню для выяснения ситуации с преследованием геев после сбора всей необходимой информации. Об этом она сообщила в прямом эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, вначале республику должны посетить сотрудники ее аппарата для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации. «Мне нужно поехать, вооруженной какими-то данными», — заявила она (цитата по «Интерфаксу»).

Она отметила, что к настоящему времени не получала информации от официальных источников в Чечне о возможном преследовании представителей ЛГБТ-сообщества. «Те официальные запросы, которые я сделала, я получила отрицательные ответы», — рассказала она. По словам Москальковой, как только у нее появятся необходимые данные для того, чтобы вести диалог с чеченскими властями, она поедет в республику.

Информация о массовом преследовании геев в Чечне в начале апреля опубликовала «Новая газета». По данным издания, преследованием мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации занимались как их родственники, так и органы власти. По информации журналистов, в связи с преследованиями несколько человек были убиты и около 100 — задержаны. Власти Чечни опровергли эти данные. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал публикацию «Новой газеты» «абсолютной ложью».

Информация о притеснении гомосексуалов в Чечне вызвала международный резонанс. Она стала одной из тем встречи Владимира путина и Ангелы Меркель во время их встречи в Сочи. Кроме того, с требованием остановить преследование геев выступили власти США и ряда европейских стран. 17 мая глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что его ведомство выдало визы двум жителям Чечни, которые подверглись преследованию из-за своей сексуальной ориентации. Кроме того, 18 мая российские правозащитники сообщили, что они вывезли из Чечни более 40 геев из-за угрозы преследования.