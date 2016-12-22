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Общество
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Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay
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14:58
Полиция проверит видео с порчей картины на акции «Ночь в музее» в Artplay

Сотрудники правоохранительных органов проверят появившееся в сети видео, на котором неизвестный мужчина в ходе акции «Ночь в музее» в Москве испортил краской одну из картин в галерее Artplay. Об этом ​в пресс-службе главного управления МВД по столице сообщили ТАСС.

«По данному видео столичная полиция проводит проверку», — заявили представители ведомства.

Ранее, 21 мая, газета «Комсомольская правда» опубликовала видео очевидцев инцидента, на котором мужчина разрисовывает полотно зеленой краской. При этом все находящиеся в это время в помещении посетители пытаются ему в этом помешать. Завершается видеозапись в момент, когда злоумышленника из залы галереи выводят охранники.

Какую именно картину испортил мужчина, не сообщалось. Однако на сайте Artplay говорится, что во время акции «Ночь в музее» в галерее проходила мультимедийная выставка под названием «От Моне до Малевича. Великие Модернисты». 

Теги
Москва, Полиция, Artplay, "Ночь в музее"
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