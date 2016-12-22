Порошенко сообщил о способности украинцев прожить без российских соцсетей

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что украинцы способны прожить без российских социальных сетей. Об этом, как передает «112 Украина», политик заявил во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.​

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — приводит его слова телеканал.

Также, как замечает агентство УНИАН, в ходе своего выступления глава государства напомнил, что «в течение последних трех лет» на Украине проводится «декоммунизация».

«Вот почему произошел так называемый «ленинопад» (снос памятников Владимиру Ленину на Украине. — РБК) и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов», — пояснил Порошенко, отметив, что по этой же причине «обновились таблички с названиями улиц». «Потому коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране», — заключил украинский лидер.

Указ, предусматривающий заморозку активов российских компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса», Mail.Ru Group, а также, а также социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», Порошенко подписал 16 мая. Документ, в частности, предпологал введение санкций в отношении 468 российских и украинских предприятий и 1228 физических лиц. В силу он вступил на следующий день.

С этого момента требования указа начала выполнять компания «Укртелеком», сообщал РБК директор по корпоративным коммуникациям организации Михаил Шуранов. При этом ​председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявлял РБК, что при нынешнем состоянии сетей на Украине выполнить указ президента невозможно.

Однако позже он изменил свою точку зрения, пояснив, в стране, «скорее всего», будут «блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях». Это, как уточнял Федиенко, по его расчетам, обойдется стране в $1 млрд. 

Теги
Россия, Украина, Петр Порошенко, соцсети
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