Власти в Якутии предупредили об угрозе затопления города

СМИ сообщили о падении в кювет автобуса в Пермском крае

В Наро-Фоминском районе Подмосковья на строительном рынке произошел пожар

Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве

В Мексике возбудили дело после гибели раненного при атаке на россиянина

В Омске при столкновении Honda с микроавтобусом пострадали 8 человек

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В Калужской области жертвами пожара в жилом доме стали три человека

В Башкирии при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

В подмосковном Лыткарино на складе произошел пожар

В Венесуэле автомобиль въехал в толпу демонстрантов

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На акции «Ночь в музее» в Artplay неизвестный измазал картину краской

СМИ узнали о гибели двух человек при ДТП с участием Ferrari в Подмосковье

Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии

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Вице-президент Союза ММА России госпитализирован в Москве

Делегация РПЦ прибыла в Италию за частью мощей Николая Чудотворца