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СМИ сообщили о помощи Эр-Рияда в блокировке санкций Трампа в ООН
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13:03
СМИ сообщили о помощи Эр-Рияда в блокировке санкций Трампа в ООН

Эр-Рияд помог заблокировать предложенные в ООН санкции администрации президента США Дональда Трампа против саудовской ветви террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, которые находятся в распоряжении издания.

Как отмечает газета, США предлагали две недели назад внести в список террористических организаций ООН саудовскую ветвь ИГ. Однако Саудовская Аравия «с помощью»бюрократического маневра» смогла заблокировать эту инициативу в Совете безопасности. Предложение администрации Трампа было заблокировано 5 мая в ООН двумя членами Совбеза, а именно Сенегалом и Египтом.

Египетские дипломаты объяснили своим американским коллегам, что они проголосовали против предложения США по указке Саудовской Аравии, сообщили американские чиновники. Данную информацию подтверждают письма из внутренней переписки, отмечает The Washington Post.

Саудовский чиновник сообщил изданию, что в случае принятия предложения США репутация Саудовской Аравии может оказаться под угрозой. Он отметил, что убыток может понести туристический бизнес в королевстве, а также возрастут страховые взносы.

Как рассказал неназванный американский чиновник, знакомый с ситуацией, Саудовская Аравия отказалась публично признать существование отдельного саудовского ответвления «Исламского государства» внутри своей страны. «Они не хотят признать то, что у них есть проблемы у себя дома», — сказал собеседник издания.

«Исламское государство» в 2014 году объявило о существовании своей ветки в одной из провинций Саудовской Аравии.Как утверждали террористы, боевики там готовятся к тому, чтобы свергнуть монархию в королевстве. «Исламское государство в Саудовской Аравии» брало на себя ответственность за террористические атаки внутри королевства. Одной из них был самоподрыв террориста-смертника в мечети в 2015 году, когда погибли 15 человек. 

Теги
ООН, «Исламское государство», исламский терроризм, Дональд Трамп
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