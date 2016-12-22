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Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда
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12:01
Евгения Маляренко
Северная Корея произвела очередной запуск неопознанного снаряда

Северная Корея запускает баллистическу ракету «Хвасон-12». 15 мая 2017 года

Фото: KCNA / Reuters
КНДР запустила очередной неопознанный снаряд, сообщили южнокорейские военные. По их данным, он мог являться баллистической ракетой, способной переносить «тяжелые ядерные боеголовки» на большие расстояния

Северная Корея в очередной раз произвела запуск неопознанного снаряда, заявили в Минобороны Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Снаряд, как уточнили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов, был запущен около 16:59 по местному времени 21 мая из района Пукчхан провинции Южный Пхенган, пишет Reuters. Объект, как предположили в Сеуле, мог являться баллистической ракетой.

Позже военные Южной Кореи заявили, что запущенная Пхеньяном ракета, предположительно, пролетела около 500 км и приземлилась в водах Японского моря у восточного побережья КНДР. Эту информацию, по данным агентства, также подтвердил главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга, пояснив, что снаряд упал вне экономической зоны страны, не повредив японские суда и самолеты.

Однако в связи с инцидентом Токио все равно, как пишет Reuters, выразил Пхеньяну «решительный» протест, так как запуск, по мнению японских властей, нарушил резолюцию ООН. Заседания Советов национальной безопасности для обсуждения «провокации» КНДР, по данным Yonhap, уже созвали Южная Корея и Япония.

В настоящий момент, по информации Объединенного комитета начальников штабов, «крупномасштабный анализ» очередного ракетного испытания, проводят Южная Корея и США. Запущенный снаряд, как пояснили в Сеуле, мог быть способен переносить «тяжелую ядерную боеголовку большого размера» на большие расстояния. Результаты анализа, по информации южнокорейских военных, по предварительным данным, должны быть известны через неделю, пишет Reuters.

При этом в Белом доме, по данным агентства, были «осведомлены» об очередном ракетном запуске КНДР. Также, как уточнили в администрации Трампа, запущенный Пхеньяном объект имел «более короткий диапазон», нежели три последние миссии, проведенные Северной Кореей.

Запуск, как замечает Reuters, уже прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Он, в свою очередь, заявил, что «вариант, который может запретить режиму [главы Северной Кореи] Ким Чен Ыну разрабатывать ракеты, способные переносить ядерные боеголовки в Северную Америку — это военные действия».​

Ранее, 15 мая, власти КНДР заявили об успешном испытании возможности новой ракеты нести большую ядерную боеголовку на дальние расстояния. В этот же день в Пхеньяне признали успешным запуск баллистической ракеты, проведенный в ночь на 14 мая, которая, по информации источников CNN, упала в 96,5 км от Владивостока. 

Теги
ракета, запуск, Северная Корея
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