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Тиллерсон отказался отвечать на вопрос о правах человека в Эр-Рияде
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11:52
Тиллерсон отказался отвечать на вопрос о правах человека в Эр-Рияде

На пресс-конференции по итогам встречи с главой саудовского МИД Адельем аль-Джубейрем генеральный секретарь США Рекс Тиллерсон ничего не ответил на вопрос репортера о правах человека в Саудовской Аравии и вышел из зала. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, во время пресс-конференции Тиллерсон стоял рядом с аль-Джубейри, который « представляет государство, которое не гарантирует соблюдение свободы слова или других прав». Когда Тиллерсон повернулся, чтобы уйти с пресс-конференции, один из репортеров спросил у генсека США, может ли он что-то сказать по поводу прав человека в Саудовской Аравии. На это Тиллерсон ничего не ответил и ушел.

Как отмечает издание, в последнем докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека упоминается, что Саудовская Аравия ограничивает такие права, как «свобода самовыражения, в том числе через интернет, свободу собраний, ассоциации, движения и религии». Кроме того, в королевстве — «дискриминация по половому признаку», было сказано в докладе Госдепа.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом в субботу, 20 мая. Это его первая официальная зарубежная поездка в качестве американского лидера.

В этот же день США и Саудовская Аравия подписали оборонные контракты на $110 млрд. Как рассказали в Белом доме, подписание договоров направлено на «укрепление безопасности королевства и региона Персидского залива» для защиты от «угроз» со стороны Ирана. В администрации американского президента отметили, что заключение контрактов показывает приверженность США к партнерству с Саудовской Аравией.

Кроме того, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд наградил Трампа орденом имени короля Абдель-Азиза, который является основателем правящей династии. Как отмечает Associated Press, американский лидер получил орден за «стремление к укреплению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире».

Тиллерсон навал визит Трампа в Саудовскую Аравию «историческим событием». Он отметил, что Вашингтон и Эр-Рияд развивают стратегические и экономические взаимоотношения между странами. Госсекретарь США пояснил, что подписанное соглашение между США и Саудовской Аравией позволит королевству меньше зависеть от поддержки США. 

Теги
права человека, Саудовская Аравия, Рекс Тиллерсон
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