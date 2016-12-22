В Венесуэле автомобиль въехал в толпу демонстрантов

В столице Венесуэлы, Каракасе, во время массовых протестов автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Об этом со ссылкой на данные местной полиции, медиков и очевидцев сообщает газета El Nacional.

Инцидент, по данным издания, произошел на улице Франциско де Миранда (Francisco de Miranda). В результате происшествия, как рассказали сотрудники правоохранительных органов, ранения получили по меньшей мере пять человек. Один из них, по данным медиков, — получил тяжелые травмы, он был госпитализирован.

Сам водитель на автомобиле, как уточнили El Nacional очевидцы произошедшего, скрылся с места инцидента. Его, как пишет газета, в течение некоторого времени преследовали осудившие его поступок протестующие. Демонстрантам, по словам собеседников издания, даже удалось разбить лобовое стекло машины злоумышленника.

В настоящий момент его поисками, как рассказали в полиции, занимаются работники правопорядка.

Видео происшествия на своей странице в Twitter опубликовал блогер под именем Габриэль Бастидас. На кадрах заметно, как серый легковой автомобиль таранит находящуюся на шоссе толпу.

Остальные подробности инцидента не уточняются. О мотивах злоумышленника пока также неизвестно.

Ранее, 20 мая, в Венесуэле оппозиция отметила 50 день акций протеста с момента спорного решения Верховного суда страны, который принял на себя функции Национального собрания. С тех пор на территории всей республики против правительства президента Николаса Мадуро почти каждый день проходят манифестации, сообщал Би-би-си. В субботу, 20 мая, в них, по данным Reuters, по всей стране приняли участие «десятки тысяч» венесуэльцев.