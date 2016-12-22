Мэй заявила о необходимости Брюсселя оплатить миллиардный счет по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Брюссель, по ее мнению, должен самостоятельно оплатить счет в «миллиарды фунтов» по Brexit за долю Лондона в Европейском инвестиционном банке и другие совместные проекты. Об этом политик рассказала в интервью The Sunday Telegraph.

«Деньги, выплаченные в прошлом» Великобританией, как пояснила британский премьер, должны учитываться в окончательном акте о расторжении сотрудничества между ЕС и королевством. Великобритания, по словам Мэй, также имеет финансовые «права», которые должны соблюдаться в ходе обсуждений о выплатах, и «обязательства» перед объединением, которое она покидает.

Согласно отчетам Брюсселя, как напоминает The Sunday Telegraph, участники переговоров по Brexit надеются получить от Лондона после окончания процедуры выхода Великобритании из Евросоюза от €60 мрлд до €100 млрд для покрытия уже согласованных платежей в ЕС.

Однако Мэй, как замечает газета, настаивая «на так называемом законопроекте» о Brexit, «отбросила» эти суммы и «некоторые цифры» об обязательствах Великобритании перед ЕС, которые называют представители Евросоюза.

«Существует много споров о том, какими могут быть обязательства Великобритании», — пояснила она, добавив, что, возможно, все они были выплачены «в прошлом».​ «Мы четко даем понять, что мы рассмотрим все эти права и обязанности», — заявила политик, отметив, что «есть инвестиционный банк», «инвестиционный фонд» и «другие области». «Это будет, как вы знаете, важной частью переговоров», — заключила Мэй.

Этим премьер-министр Великобритании, как замечает The Sunday Telegraph, впервые публично дала понять, что Лондон хочет ​сохранить свою долю в Европейском инвестиционном банке. По данным государственных источников, как пишет газета, она оценивается в 16%, что составляет порядка €10 млрд.

Процедуру выхода из ЕС Великобритания начала 29 марта. В этот день Лондон направил соответствующее уведомление председателю Европейского совета Дональду Туску. 3 мая Еврокомиссия направила объединяющему лидеров стран ЕС Евросовету рекомендацию начать переговоры о выходе королевства из объединения.