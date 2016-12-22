Предложившему импичмент Трампа конгрессмену звонят и угрожают

Член палаты представителей США от штата Техас демократ Эл Грин заявил, что ему стали поступать звонки с угрозами, связанные с инициативой Грина призвать к импичменту Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
«Мы не допустим, чтобы это заставило нас отклониться от того, что мы считаем правильным», — сказал Грин. Он добавил, что продолжит развивать план импичмента президента США.
Ранее CNN со ссылкой на два источника сообщил, что юристы Белого дома начали изучать процедуру импичмента президента, которая может быть применена к президенту Дональду Трампу. Чиновники в администрации президента сообщили, что и республиканцы, и демократы стараются унять разговоры о смещении с поста Трампа.
17 мая демократ Эл Грин заявил о своих планах призвать к импичменту Трампа. Он заявил, что Трамп мешает ходу расследования его связей с Россией во время президентских выборов в США. Подобные обвинения лидер США опровергает.