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Новая Зеландия планирует начать свою космическую программу
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06:12
Новая Зеландия планирует начать свою космическую программу

Компания Rocket Lab в Новой Зеландии планирует открыть собственную космическую программу. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, компания на прошлой неделе получила официальное разрешение на проведение трех испытательных пусков, первый запуск запланирован на 22 мая. По словам министра экономического развития Саймона Бриджеса, этот шаг для страны ​стал действительно «впечатляющим».

Rocker Lab ориентируется на доставку небольших устройств, некоторые из которых не больше мобильного телефона, на низкую околоземную орбиту (НОО). Такие спутники будут использоваться преимущественно для предоставления услуг интернета. Для пусков будут использовать ракету-носитель Electron (РН), которую специалисты компании планируют собирать каждую неделю c использованием 3D принтеров.

Министр Бриджес полагает, что при успешном развитии лаборатории Новая Зеландия сможет стать «технологически подкованной». «Космическая отрасль скоро сможет приносить нам ежегодно сотни миллионов долларов», — добавил он.

Каждый запуск ракеты обойдется в $5 млн, что, как отмечает агентство, крайне малая стоимость для запуска ракеты. РН Electron способна нести до 150 кг полезной нагрузки, она сделана из углеволокна и использует электродвигатель. В отличие от ракет SpaceX Electron используется один раз. Проект получил широкую известность, среди клиентов Rocket Lab такие ведомства как NASA и Moon Express. 

Теги
Космос, Новая Зеландия
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