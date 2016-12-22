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Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе
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Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе

Пассажирский самолет столкнулся с грузовой машиной после приземления в аэропорту американского Лос-Анджелеса. Об этом сообщает WCVB со ссылкой на пресс-секретаря пожарного департамента города Брайна Хамфри.

По данным издания, столкновение произошло около 14:30 по местному времени на рулежной дорожке. После столкновения грузовик перевернулся. В результате инцидента шесть человек пострадали, один человек находится в критическом состоянии.

​Как сообщает пресс-служба пожарного департамента, в результате столкновения пострадали восемь человек, все они - пассажиры грузовика. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Среди пассажиров самолета пострадавших нет. 

Теги
Лос-Анджелес, Самолет
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