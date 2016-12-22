Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в Лос-Анджелесе

Пассажирский самолет столкнулся с грузовой машиной после приземления в аэропорту американского Лос-Анджелеса. Об этом сообщает WCVB со ссылкой на пресс-секретаря пожарного департамента города Брайна Хамфри.
По данным издания, столкновение произошло около 14:30 по местному времени на рулежной дорожке. После столкновения грузовик перевернулся. В результате инцидента шесть человек пострадали, один человек находится в критическом состоянии.
Как сообщает пресс-служба пожарного департамента, в результате столкновения пострадали восемь человек, все они - пассажиры грузовика. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Среди пассажиров самолета пострадавших нет.