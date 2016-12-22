Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей»

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд станцевали «танец мечей» на официальной церемонии в честь визита американского президента в Эр-Рияд. Об этом сообщает Al Arabia в Twitter.
По данным телеканала, в традиционном танце также приняли участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон и главный стратег Стив Бэннон.
Танец ардха (танец мечей) начинается с одной стихотворной строки, которая повторяется под барабанный бой, танцоры в этот момент поднимают мечи в воздух. Таким образом, отмечает издание, танцующие выражают свою радость и гордость. В Саудовской Аравии танец ардха ранее был связан с военными достижениями, но в настоящее время церемония проводится во время официальных мероприятий.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом 20 мая. В этот же день главы стран подписали военное соглашение на $110.