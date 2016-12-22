Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей» 01:26 В «Единой России» назвали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской 01:28 В здании «Конгресса украинских националистов» взорвалась боевая граната 00:33 Йеменские повстанцы-хуситы сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии Вчера, 23:58 Тиллерсон назвал «историческим» визит Трампа в Саудовскую Аравию Вчера, 23:38 Умер бывший президент Удмуртии Александр Волков Вчера, 22:57 Иран наложил санкции на компании и физические лица из США Вчера, 22:43 NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае Вчера, 22:36 Глава ЦИК заявила о выгоде поправок в закон о выборах для оппозиции Вчера, 21:54 Дональд Трамп поздравил Кубу с Днем независимости Вчера, 21:21 Тиллерсон призвал Рухани завершить ракетную программу Ирана Вчера, 20:17 Белоруссия заявила о готовности к закупке новой партии российских Як-130 Вчера, 18:39 Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций Вчера, 18:15 В Transparency анонсировали расследование в отношении Поклонской Вчера, 17:39 США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд Вчера, 17:23 МИД ответил на публикацию статьи о «пропаганде Путина» Вчера, 17:21 Лавров опроверг данные об обсуждении отставки главы ФБР с Трампом Вчера, 16:52 Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом Вчера, 16:39 Меркель пообещала рассказать Порошенко о встрече с Путиным Вчера, 16:31 В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию Вчера, 15:59 В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына Вчера, 15:48
Лента новостей 2:39 МСК
Раненного в Мексике россиянина перевели в искусственную кому Общество, 01:42 В «Единой России» назвали «недопустимым» ответ Transparency Поклонской Политика, 01:28 Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей» Политика, 01:26 Вице-президент Союза ММА России госпитализирован в Москве Общество, 00:52 В здании «Конгресса украинских националистов» взорвалась боевая граната Политика, 00:33 Делегация РПЦ прибыла в Италию за частью мощей Николая Чудотворца Общество, 00:30 Йеменские повстанцы-хуситы сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии Политика, Вчера, 23:58 Тиллерсон назвал «историческим» визит Трампа в Саудовскую Аравию Политика, Вчера, 23:38 Умер бывший президент Удмуртии Александр Волков Политика, Вчера, 22:57 Иран наложил санкции на компании и физические лица из США Политика, Вчера, 22:43 NYT рассказала о ликвидации почти двадцати информаторов ЦРУ в Китае Политика, Вчера, 22:36 Определились финалисты чемпионата мира хоккею Спорт, Вчера, 22:26 Глава ЦИК заявила о выгоде поправок в закон о выборах для оппозиции Политика, Вчера, 21:54 Дорогие километры: сколько стоят дороги в России и за рубежом Общество, Вчера, 21:35 В Каннах эвакуировали место проведения кинофестиваля из-за угрозы взрыва Общество, Вчера, 21:27 Дональд Трамп поздравил Кубу с Днем независимости Политика, Вчера, 21:21 В Петербурге захоронили неопознанные останки пассажиров рейса А321 Общество, Вчера, 20:45 Тиллерсон призвал Рухани завершить ракетную программу Ирана Политика, Вчера, 20:17 Полуфинал ЧМ-2017 по хоккею. Швеция — Финляндия. Онлайн Спорт, Вчера, 20:15 СКР начал проверку после наезда машины полиции на ребенка в Мурманске Общество, Вчера, 19:32 Президент Федерации хоккея России объяснил поражение от Канады на ЧМ-2017 Спорт, Вчера, 19:30 В Мексике скончался раненный россиянином мужчина Общество, Вчера, 18:47 Россия упустила победу в матче с Канадой в полуфинале ЧМ-2017 по хоккею Спорт, Вчера, 18:44 Белоруссия заявила о готовности к закупке новой партии российских Як-130 Политика, Вчера, 18:39 Синоптики пообещали ночные заморозки в Москве Общество, Вчера, 18:23 Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций Политика, Вчера, 18:15 В Transparency анонсировали расследование в отношении Поклонской Политика, Вчера, 17:39 США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд Политика, Вчера, 17:23
Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей»
Материалы по теме Тиллерсон назвал «историческим» визит Трампа в Саудовскую Аравию Дональд Трамп поздравил Кубу с Днем независимости Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд
01:26
Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии «танец мечей»

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд станцевали «танец мечей» на официальной церемонии в честь визита американского президента в Эр-Рияд. Об этом сообщает Al Arabia в Twitter.

По данным телеканала, в традиционном танце также приняли участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон и главный стратег Стив Бэннон.

Танец ардха (танец мечей) начинается с одной стихотворной строки, которая повторяется под барабанный бой, танцоры в этот момент поднимают мечи в воздух. Таким образом, отмечает издание, танцующие выражают свою радость и гордость. В Саудовской Аравии танец ардха ранее был связан с военными достижениями, но в настоящее время церемония проводится во время официальных мероприятий.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом 20 мая. В этот же день главы стран подписали военное соглашение на $110.​ 

Теги
США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
Renault объяснила решение об отзыве 10 тыс. автомобилей в России
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку