Делегация РПЦ прибыла в Италию за частью мощей Николая Чудотворца

Делегация Русской православной церкви (РПЦ) прибыла в итальянский город Бари за частью мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщает агентство, в Италию прибыли председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, управляющий приходами РПЦ в Италии, епископ Богородский Антоний Севрюк.
В базилике святителя Николая в Бари, где мощи Николая Чудовторца находятся 930 лет, 20 мая состоялось богослужение.
На сайте РПЦ сообщается, что в Италии прошла подготовка к перенесению части мощей в Россию, 21 мая они будут доставлены в Москву. С 22 мая по 12 июля святые мощи будут в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург.