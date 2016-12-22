Йеменские повстанцы-хуситы сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью средств ПВО сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Аль-Маядин».
Как сообщает телеканал, речь идет о самолете F-15, который был сбит над йеменской провинцией Саада. Истребитель упал на территории административного округа Наджран Саудовской Аравии, о судьбе экипажа информации нет.
Ранее, 18 мая, в Йемене разбился военный вертолета Black Hawk, принадлежащий вооруженным силам Саудовской Аравии. В результате инцидента погибли по меньшей мере 13 человек, о причинах крушения не сообщалось. Однако по данным источника среди группировки хусистов иранского агентства ABNA, вертолет был сбит.