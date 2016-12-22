Тиллерсон назвал «историческим» визит Трампа в Саудовскую Аравию

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стал «историческим событием». Такое мнение выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после подписания оборонных контрактов между странами на $110 млрд в Эр-Рияде, передает телеканал ABC.
Кроме того, Тиллерсон заявил, что странам удается развивать стратегическое и экономическое партнерство. По словам госсекретаря, крупное военное соглашение о поставках американского вооружения позволит Саудовской Аравии в меньшей степени зависеть от поддержки США.
Как сообщал Reuters, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия договорились об оборонных контрактах на $110 млрд 20 мая. Подписание документов состоялось в рамках двухдневного визита Дональда Трампа в Эр-Рияд.
Представитель Белого дома сообщил журналистам, что подписание контракта направлено на «укрепление безопасности королевства и региона Персидского залива перед лицом иранских угроз». Кроме того, согласно заявлению представителя, документ «демонстрирует приверженность Соединенных Штатов» партнерству с Саудовской Аравией.
Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом 20 мая. Это его первая официальная зарубежная поездка в качестве президента США.