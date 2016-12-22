Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Тиллерсон призвал Рухани завершить ракетную программу Ирана 20:17 Дональд Трамп поздравил Кубу с Днем независимости 21:21 Белоруссия заявила о готовности к закупке новой партии российских Як-130 18:39 Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций 18:15 В Transparency анонсировали расследование в отношении Поклонской 17:39 США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд 17:23 МИД ответил на публикацию статьи о «пропаганде Путина» 17:21 Лавров опроверг данные об обсуждении отставки главы ФБР с Трампом 16:52 Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом 16:39 Меркель пообещала рассказать Порошенко о встрече с Путиным 16:31 В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию 15:59 В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына 15:48 Пентагон пообещал помочь реформе грузинской армии 15:12 Глава Росгвардии заявил о двукратном увеличении личного состава 14:55 Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране 14:06 Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года 14:05 Рухани переизбрали на пост президента Ирана 13:01 Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80 12:58 В Подмосковье завели уголовные дела по факту хищений из «Инвалидов войны» 12:38 Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма 12:11 Politico узнал о признании Трампом отставки Флинна ошибкой 11:59
Лента новостей 21:45 МСК
Дональд Трамп поздравил Кубу с Днем независимости Политика, 21:21 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 56,89 Продажа 56,92 EUR НАЛ. 63,65 63,67 В Петербурге захоронили неопознанные останки пассажиров рейса А321 Общество, 20:45 Тиллерсон призвал Рухани завершить ракетную программу Ирана Политика, 20:17 Полуфинал ЧМ-2017 по хоккею. Швеция — Финляндия. Онлайн Спорт, 20:15 СКР начал проверку после наезда машины полиции на ребенка в Мурманске Общество, 19:32 Президент Федерации хоккея России объяснил поражение от Канады на ЧМ-2017 Спорт, 19:30 В Мексике скончался раненный россиянином мужчина Общество, 18:47 Россия упустила победу в матче с Канадой в полуфинале ЧМ-2017 по хоккею Спорт, 18:44 Белоруссия заявила о готовности к закупке новой партии российских Як-130 Политика, 18:39 Синоптики пообещали ночные заморозки в Москве Общество, 18:23 Россия подала в ВТО иск против Украины из-за постоянно вводимых санкций Политика, 18:15 В Transparency анонсировали расследование в отношении Поклонской Политика, 17:39 США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд Политика, 17:23 МИД ответил на публикацию статьи о «пропаганде Путина» Политика, 17:21 Лавров опроверг данные об обсуждении отставки главы ФБР с Трампом Политика, 16:52 Король Саудовской Аравии наградил Дональда Трампа орденом Политика, 16:39 Меркель пообещала рассказать Порошенко о встрече с Путиным Политика, 16:31 Полуфинал ЧМ-2017 по хоккею. Канада — Россия. Онлайн Спорт, 16:15 В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию Политика, 15:59 В КНДР опубликовали видео с участником попытки покушения на Ким Чен Ына Политика, 15:48 Пентагон пообещал помочь реформе грузинской армии Политика, 15:12 Глава Росгвардии заявил о двукратном увеличении личного состава Политика, 14:55 Yota выплатит 20 млн руб. компенсации из-за сбоя «МегаФона» Технологии и медиа, 14:47 СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике Общество, 14:17 Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране Политика, 14:06 Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года Политика, 14:05 «Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса» на Android Технологии и медиа, 13:55
Тиллерсон призвал Рухани завершить ракетную программу Ирана
Материалы по теме Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране Рухани переизбрали на пост президента Ирана США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом
20:17
Тиллерсон призвал Рухани завершить ракетную программу Ирана

США призывают вновь избранного президента Ирана Хасана Рухани отказаться от ракетных испытаний Об этом, как передает Associated Press, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Саудовскую Аравию.

Кроме того, он предложил Ирану прекратить оказывать поддержку террористическим группам и завершить помощь​ «дестабилизирующим силам в регионе». При этом Тиллерсон не стал комментировать итоги прошедших в Иране президентских выборов. Однако он добавил, что «если Рухани захочет изменить отношения Ирана со всем остальным миром, это то, что в его силах».

Тиллерсон подчеркнул, что центральной темой визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стала борьба против угроз, которые представляет Иран для стран региона. При этом глава Госдепа отметил, что за время поездки был заключен ряд сделок в частном и военном секторах, которые являются «сильным сигналом для наших общих врагов».

Поездка в Саудовскую Аравию стала для Дональда Трампа первым зарубежным визитом с момента избрания на пост президента. За время визита делегации США удалось заключить с Эр-Риядом военные контракты на сумму в $110 млрд.

Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада

Выборы в Иране прошли 20 мая. Победу на них одержал текущий глава государства Хасан Рухани. Он набрал 57% голосов. 

Теги
США, Иран, Рекс Тиллерсон, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Половину выплат по ОСАГО в 2016-м получили вовсе не пострадавшие в ДТП
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку