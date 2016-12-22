Тиллерсон призвал Рухани завершить ракетную программу Ирана

США призывают вновь избранного президента Ирана Хасана Рухани отказаться от ракетных испытаний Об этом, как передает Associated Press, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Саудовскую Аравию.

Кроме того, он предложил Ирану прекратить оказывать поддержку террористическим группам и завершить помощь​ «дестабилизирующим силам в регионе». При этом Тиллерсон не стал комментировать итоги прошедших в Иране президентских выборов. Однако он добавил, что «если Рухани захочет изменить отношения Ирана со всем остальным миром, это то, что в его силах».

Тиллерсон подчеркнул, что центральной темой визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стала борьба против угроз, которые представляет Иран для стран региона. При этом глава Госдепа отметил, что за время поездки был заключен ряд сделок в частном и военном секторах, которые являются «сильным сигналом для наших общих врагов».

Поездка в Саудовскую Аравию стала для Дональда Трампа первым зарубежным визитом с момента избрания на пост президента. За время визита делегации США удалось заключить с Эр-Риядом военные контракты на сумму в $110 млрд.

Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада

Выборы в Иране прошли 20 мая. Победу на них одержал текущий глава государства Хасан Рухани. Он набрал 57% голосов.