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17:39
В Transparency анонсировали расследование в отношении Поклонской

В российском отделении международного Центра антикоррупционных исследований Transparency International пообещали начать расследование в отношении депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Об этом написал замглавы организации Илья Шуманов на своей странице в Facebook.

«Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал он.

Заявление Шуманова последовало после того, как Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку в российском отделении Transparency International, а также в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По ее мнению, эти организации «не мешало бы проверить на коррупцию». «Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — предположила она. Поклонская заявила, что общественные организации, связанные с антикоррупционными расследованиями, могут угрожать спокойствию и благополучию страны. Деятельность таких организаций, по мнению депутата, является PR-ходом. Она подчеркнула, что они используют проблему для того, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».

Поклонская также отметила, что нельзя «будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию — даже коррупционную — для своих нечистых целей». 

Теги
расследование, Transparency International, ФБК, Наталья Поклонская
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