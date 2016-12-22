Пентагон пообещал помочь реформе грузинской армии

США готовы оказать помощь в реформировании грузинской армии и приведении ее к западным стандартам. Об этом говорится в обращении главы Пентагона Джеймса Мэттиса к главе минобороны Грузии Левану Изории, текст которого приводит пресс- служба грузинского военного ведомства.
Мэттис отметил, что ценит вклад грузинской армии в обеспечение глобальной безопасности, в том числе и участие грузинских военнослужащих в войне в Афганистане. «Я глубоко ценю вашу твердую приверженность общим демократическим ценностям и склоняюсь перед теми жертвами, которые понесла Грузия вместе с нами в Афганистане», — заявил Мэттис.
Глава Пентагона подчеркнул, что внимательно следит за процессом реформирования вооруженных сил Грузии. «Пентагон готов оказать помощь Грузии в осуществлении амбициозной военной реформы. Важно, что вы выбрали этот курс», — отметил он. Также Мэттис добавил, что считает Грузию стратегическим партнером США и ожидает встречи со своим грузинским коллегой в ближайшем будущем.
В середине апреля Международный валютный фонд (МВФ) выделил Грузии $285,3 млн на поддержку экономических реформ. Средства должны быть направлены на трехлетнюю программу реформирования экономики, которая включает в себя повышение уровня образования, развитие инфраструктуры и стимулирование частного сектора.