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СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике
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14:17
СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике

Издания Noticias Terra, De Peso и Excelsior опубликовали видеозаписи нападения на россиянина Алексея Макеева в Мексике, которого местные жители, как писало Excelsior, решили линчевать после того, как он опубликовал на своей странице в Yotube кадры, где выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев

На записи De Peso заметно, что толпа, вооруженная палками, металлическим ломом и топорами, пытается ворваться в дом Макеева, в котором в момент инцидента находится, предположительно, сам россиянин. В ролике демонстрируются кадры жестокости (16+). Люди разбивают стекла на окнах и дверях здания, а затем на видео появляется сама фигура окровавленного человека, находящегося в доме. Он пытается защититься от летящих в него осколков.

Затем на кадрах De Peso заметно, как мексиканцы пытаются пробраться в дом Макеева через крышу. Запись завершается в момент, когда один из нападавших проделывает в кровле дыру.

При этом на видео, опубликованном изданием Excelsior, запечатлены события, когда демонстранты только подошли к дому россиянина. Люди выкрикивают лозунги и фотографируют здание. По информации издания, в нападении участвовали «сотни» мексиканцев.

Инцидент у дома Макеева в мексиканском городе Канкун произошел ранее 20 мая. Собравшиеся заставили россиянина выйти из дома, а затем толпа атаковала его. Во время потасовки, как писало Excelsior, Макеев, предположительно, ранил молодого человека ножом. При этом другой проживающий в Канкуне россиянин, Александр Толмачев, рассказал «РИА Новости», что защищавшийся от атаковавших его мексиканцев Макеев произвел два выстрела в грудь одного из нападавших. По его словам, в настоящий момент неясно, выжил ли гражданин Мексики или нет.

Сам же Макеев, как предавало Excelsior, к моменту, когда на место происшествия прибыла полиция, был сильно избит. Оба пострадавших в результате инцидента были госпитализированы. Проверку информации об избиении россиянина в Канкуне позже начало посольство России в Мексике. 

Теги
Мексика, россиянин, нападение
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