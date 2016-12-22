«Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса» на Android

«Яндекс» запустил тестирование собственного голосового помощника «Алиса» на Android. Об этом сообщает портал vc.ru
Голосовой помощник доступен в тестовом приложении «Яндекса» для Android.
В функции помощника входит прокладка маршрутов, показ адресов заведений, предоставление информации о погоде. Общение с помощником происходит в форме диалога. Ему можно задавать вопросы голосом или вводить их вручную на клавиатуре. Также существует функция оценки ответов — если оставить «Алисе» положительную оценку, то голосовой помощник поблагодарит пользователя.
Пока что «Алиса» способна понимать контекст разговора, только когда речь заходит о погоде или о той или иной организации. В таких случаях пользователь может уточнить или дополнить запрос. В остальных случаях сервис работает по принципу «один вопрос — один ответ». Если голосовой помощник не смог ответить на вопрос, то он предложит найти нужную информацию в «Яндексе».
«Алиса», так же как и голосовой помощник Siri компании Apple, может пошутить. Как уточняет vc.ru, на просьбу «спеть песню» «Алиса» процитировала строки из песен Бориса Гребенщикова и Oxxxymiron.