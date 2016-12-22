СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике

Путин поздравил Рухани с победой на выборах президента в Иране

Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года

«Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса» на Android

Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах

Лучшего бомбардира «Зенита» вызвали в сборную Бразилии

Против воспитательницы детсада завели дело по статье «истязание детей»

Рухани переизбрали на пост президента Ирана

Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80

На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб.

В Подмосковье завели уголовные дела по факту хищений из «Инвалидов войны»

Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма

Чемпион Чехии по футболу покончил жизнь самоубийством

Politico узнал о признании Трампом отставки Флинна ошибкой

В центре Москвы автомобиль упал в Яузу после ДТП

Поклонская предложила проверить фонд Алексея Навального на коррупцию

Посольство России в Мексике начало проверку данных об избиении россиянина

Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год

Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом

На Ставрополье в аварии с патрульной машиной ГИБДД погиб один человек

Мать Ассанжа призвала премьера Австралии защитить права ее сына

Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа

МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах

СМИ узнали о 14 пострадавших при пожаре в трех домах под Вологдой

В России допустили модернизацию танков Т-55 и поставку Т-90С в Перу

Организаторам Олимпиады в Рио вернули 130 медалей из-за ржавчины

В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления

СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента