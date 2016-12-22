Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах

В Росприроднадзоре сообщили о совместной подготовке представителями службы и Минприроды инициативы, согласно которой выбрасывающие в воздух опасные вещества предприятия обяжут устанавливать на объектах первой категории опасности датчики выбросов, передающие в оперативном режиме показания в Росприроднадзор. Об этом замглавы службы Амирхан Амирханов рассказал агентству «Интерфакс».
«Таким образом, у нас будет создана база данных по предприятиям, мы в режиме онлайн сможем отслеживать, кто и что выбрасывает в атмосферу», — пояснил собеседник агентства, отметив, что в случае принятия этого законопроекта, у Росприроднадзора «будут объективные материалы для обращения в суды».
Под проект закона, как уточнил Амирханов, могут попасть около 6 тыс. предприятий, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.
Инициатива, по данным замглавы службы, возникла после того, как в Москве в течение нескольких дней наблюдались выбросы сероводорода, однако установить источник выбросов было сложно.
В частности, ранее в Мосэкомониторинге заявили о том, что уровень сероводорода в столичном районе Капотня в ночь на 18 мая был превышен в 15 раз. При этом утром в тот же день Роспотребнадзор сообщил о превышении уровня сероводорода в московских районах Капотня, Кузьминки, Печатники и Некрасовка в 8,5 раза. В МЧС позже эти сообщения объяснили неисправностью датчика Мосэкомониторинга.