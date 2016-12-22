Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах 13:47 СМИ опубликовали видео нападения на россиянина в Мексике 14:17 Против воспитательницы детсада завели дело по статье «истязание детей» 13:22 На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб. 12:43 В центре Москвы автомобиль упал в Яузу после ДТП 11:38 Посольство России в Мексике начало проверку данных об избиении россиянина 11:16 На Ставрополье в аварии с патрульной машиной ГИБДД погиб один человек 10:40 Мать Ассанжа призвала премьера Австралии защитить права ее сына 10:31 СМИ узнали о 14 пострадавших при пожаре в трех домах под Вологдой 09:18 Организаторам Олимпиады в Рио вернули 130 медалей из-за ржавчины 08:01 В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления 07:26 «Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка 05:50 Истребители ВВС США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу 02:31 Роспотребнадзор не нашел рисков в партии сока с «химическим напитком» Вчера, 23:49 В СК рассказали детали взрыва газа в доме в Сочи Вчера, 23:24 Власти Москвы назвали сроки начала переселения жильцов из пятиэтажек Вчера, 22:49 Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд Вчера, 22:42 В Сочи в результате взрыва газа в частном доме пострадали два человека Вчера, 22:42 Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Жанны Фриске Вчера, 22:18 Хуснуллин опроверг связь реновации с кризисом на строительном рынке Вчера, 21:24 Прокуратура назвала незаконным показ фильма «Экстремизму — нет» в школах Вчера, 20:59
Лента новостей 14:28 МСК
Рогозин заявил о создании интеллектуального оружия в России до 2025 года Политика, 14:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,92 Продажа 56,96 EUR НАЛ. 56,97 63,75 «Яндекс» запустил тестирование голосового помощника «Алиса» на Android Технологии и медиа, 13:55 Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах Общество, 13:47 Лучшего бомбардира «Зенита» вызвали в сборную Бразилии Спорт, 13:35 Против воспитательницы детсада завели дело по статье «истязание детей» Общество, 13:22 Рухани переизбрали на пост президента Ирана Политика, 13:01 Порошенко сообщил об отправке «на передовую» Донбасса танков Т-80 Политика, 12:58 На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб. Общество, 12:43 В Подмосковье завели уголовные дела по факту хищений из «Инвалидов войны» Политика, 12:38 Киев заявил о запрете на въезд 40 российским артистам из-за Крыма Политика, 12:11 Чемпион Чехии по футболу покончил жизнь самоубийством Спорт, 12:05 Politico узнал о признании Трампом отставки Флинна ошибкой Политика, 11:59 В центре Москвы автомобиль упал в Яузу после ДТП Общество, 11:38 Поклонская предложила проверить фонд Алексея Навального на коррупцию Политика, 11:37 Посольство России в Мексике начало проверку данных об избиении россиянина Общество, 11:16 Поклонская заявила об отсутствии нарушений в декларациях за 2016 год Политика, 10:57 Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом Политика, 10:44 На Ставрополье в аварии с патрульной машиной ГИБДД погиб один человек Общество, 10:40 Мать Ассанжа призвала премьера Австралии защитить права ее сына Общество, 10:31 Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа Экономика, 09:47 МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах Политика, 09:27 СМИ узнали о 14 пострадавших при пожаре в трех домах под Вологдой Общество, 09:18 В России допустили модернизацию танков Т-55 и поставку Т-90С в Перу Политика, 08:38 Организаторам Олимпиады в Рио вернули 130 медалей из-за ржавчины Общество, 08:01 В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления Общество, 07:26 СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента Политика, 06:40 «Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка Общество, 05:50
Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах
Материалы по теме Уровень сероводорода в столичном районе Капотня был превышен в 15 раз На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве МЧС объяснило превышение дозы сероводорода в Москве неисправным датчиком
13:47
Росприроднадзор предложил обязать предприятия сообщать онлайн о выбросах

В Росприроднадзоре сообщили о совместной подготовке представителями службы и Минприроды инициативы, согласно которой выбрасывающие в воздух опасные вещества предприятия обяжут устанавливать на объектах первой категории опасности датчики выбросов, передающие в оперативном режиме показания в Росприроднадзор. Об этом замглавы службы Амирхан Амирханов рассказал агентству «Интерфакс».

«Таким образом, у нас будет создана база данных по предприятиям, мы в режиме онлайн сможем отслеживать, кто и что выбрасывает в атмосферу», — пояснил собеседник агентства, отметив, что в случае принятия этого законопроекта, у Росприроднадзора «будут объективные материалы для обращения в суды».

Под проект закона, как уточнил Амирханов, могут попасть около 6 тыс. предприятий, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.​

Инициатива, по данным замглавы службы, возникла после того, как в Москве в течение нескольких дней наблюдались выбросы сероводорода, однако установить источник выбросов было сложно.

В частности, ранее в Мосэкомониторинге заявили о том, что уровень сероводорода в столичном районе Капотня в ночь на 18 мая был превышен в 15 раз. При этом утром в тот же день Роспотребнадзор сообщил о превышении уровня сероводорода в московских районах Капотня, Кузьминки, Печатники и Некрасовка в 8,5 раза. В МЧС позже эти сообщения объяснили неисправностью датчика Мосэкомониторинга. 

Теги
сероводород, Росприроднадзор, выбросы
Другие материалы РБК
У участника гонки на Gelandewagen конфисковали автомобиль
АвтоВАЗ начал продажи юбилейной Lada 4x4
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку