Рухани переизбрали на пост президента Ирана

Хасан Рухани выиграл президентские выборы и во второй раз возглавит Иран. Об этом свидетельствуют данные, полученные по итогам подсчета 100% бюллетеней, передает Reuters.
Всего в выборах приняли участие 41,2 млн человек. Рухани набрал 57% голосов (за него проголосовали 23,5 млн. человек). Его главный конкурент Эбрахим Раиси получил 15,8 млн. голосов.
Явка на выборы составила больше 70%. Граждане Ирана могли проголосовать за четырех кандидатов. Кроме Рухани и Раиси, они могли отдать свои голоса за бывшего вице-президента Мостафа Хашеми-Таба и Мостафа Ака-Мирсалим из партии «Исламская коалиция».
Президент России Владимир Путин уже поздравил Рухани с победой на выборах. Он заверил, что готов работать над развитием отношений между двумя странами и выразил уверенность, что договоренности о поддержке стабильности на Ближнем Востоке скоро будут достигнуты.
Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада
Рухани стал президентом Ирана в 2013 году. До этого он в течение 20 лет работал в иранском парламенте и занимал различные посты в государственных организациях.
В беседе с РБК профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди рассказывал, что Рухани критикуют за высокий уровень безработицы в стране и слабое экономическое развитие. Однако за время его правления с Ирана сняли часть санкций, а также снизился уровень инфляции с 40% в 2013 году до 7,5 в 2016.