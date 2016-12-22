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Наталья Кондрашова
Рухани переизбрали на пост президента Ирана

Хасан Рухани

Фото: Vahid Salemi / AP
Новым президентом Ирана стал Хасан Рухани, который возглавляет страну с 2013 года. За него проголосовали 57% избирателей, в выборах приняли участие более 41 млн человек

Хасан Рухани выиграл президентские выборы и во второй раз возглавит Иран. Об этом свидетельствуют данные, полученные по итогам подсчета 100% бюллетеней, передает Reuters.

Всего в выборах приняли участие 41,2 млн человек. Рухани набрал 57% голосов (за него проголосовали 23,5 млн. человек). Его главный конкурент Эбрахим Раиси получил 15,8 млн. голосов.

Явка на выборы составила больше 70%. Граждане Ирана могли проголосовать за четырех кандидатов. Кроме Рухани и Раиси, они могли отдать свои голоса за бывшего вице-президента Мостафа Хашеми-Таба и Мостафа Ака-Мирсалим из партии «Исламская коалиция».

Президент России Владимир Путин уже поздравил Рухани с победой на выборах. Он заверил, что готов работать над развитием отношений между двумя странами и выразил уверенность, что договоренности о поддержке стабильности на Ближнем Востоке скоро будут достигнуты.

Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада

Рухани стал президентом Ирана в 2013 году. До этого он в течение 20 лет работал в иранском парламенте и занимал различные посты в государственных организациях.

В беседе с РБК профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди рассказывал, что Рухани критикуют за высокий уровень безработицы в стране и слабое экономическое развитие. Однако за время его правления с Ирана сняли часть санкций, а также снизился уровень инфляции с 40% в 2013 году до 7,5 в 2016. 

Теги
выборы, Иран, Хасан Рухани
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