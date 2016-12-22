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На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб.
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12:43
На военном заводе в Краснодарском крае выявили хищения на 9 млн руб.

Военная прокуратура Краснодарского гарнизона выявила хищение 9 млн руб. на оборонном заказе в АО «163 бронетанковый ремонтный завод». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, должностные лица оборонного предприятия «163 бронетанковый ремонтный завод» и руководство компании «Техприборсистема» поставили на танки и БМП контрафактные приборы радиационно-химической разведки. Выделенные на модернизацию техники деньги были похищены.

По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«163 бронетанковый ремонтный завод» находится в станице Кущевская Краснодарского края. Управляющей компанией завода значится «Уралвагонзавод». Совладельцами предприятия являются Минобороны России и «Спецремонт». Завод занимается производством оружия и боеприпасов

Компания «Техприборсистема» была зарегистрирована в Москве в 2015 году. Управляющей компанией предприятия является «Русэлтех». Владельцем обеих компаний является Христофор Верещагин. Группа компаний занимается бизнесом в сферах электроэнергетики, электронной промышленности, машиностроения и приборостроения. 

Теги
Краснодарский край, оборонный заказ, Хищение, оборонное предприятие
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