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Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом
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10:44
Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом

Президент США Дональд Трамп в рамках своей первой зарубежной поездки после вступления в должность американского лидера прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, сообщает Associated Press.

Эта поездка, как отмечает агентство, направлена на создание «более прочных партнерских отношений для борьбы с терроризмом в регионе», а также «преодоление охвативших администрацию Трампа противоречий».

В Эр-Рияд, по информации Associated Press, президент США прибыл на лайнере американского Военно-воздушного флота.

Трамп, как замечает агентство, является единственным американским лидером, который для визита в качестве первой зарубежной поездки, выбрал мусульманскую страну. Однако эта тактика, по данным Associated Press, была «отчасти» разработана для того, чтобы проявить уважение к стране «после нескольких месяцев резкой антимусульманской предвыборной риторики».

В Саудовской Аравии, как поясняет агентство, президент США проведет два дня, в течение которых встретится с королем Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом и членами королевской семьи. В ходе этого визита, как сообщили Associated Press неназванные источники в администрации Трампа, президент Соедиенных Штатов также планирует объявить о контрактах на $110 млрд, включающих в себя поставку США королевству военной техники, в частности танков, боевых кораблей, систем противоракетной обороны и радиолокационных, коммуникационных технологий, а также систем кибербезопасности.​

После этого Трамп, по информации Associated Press, отправится в Израиль, а затем проведет встречу с папой римским Франциском в Ватикане. После этого глава Соединенных Штатов, как напоминает агентство, направится на саммит НАТО в Брюсселе, где у него уже запланированы переговоры с союзниками по Североатлантическому альянсу.

В Белом доме, по данным агентства, надеются, что визит Трампа в Эр-Рияд позволит ему «перестроиться» после одного из самых сложных периодов в его президентстве. Толчком к этому, как пояснили в администрации американского лидера, являлось, в том числе, увольнение главы ФБР Джеймса Коми, которое американцы, а также представители Демократической партии США связали с участием экс-директора спецслужбы с расследованием о возможном вмешательстве России в американские выборы. 

Теги
визит, Саудовская Аравия, Дональд Трамп
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