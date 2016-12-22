Мать Ассанжа призвала премьера Австралии защитить права ее сына

Мать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Кристин призвала премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла защитить права ее сына и оказать давление на британское правительство, чтобы Ассанж смог выехать в Эквадор. Об этом она заявила в интервью ABC Radio Brisbane, пишет ABC News.

«Я официально призываю Малколма Тернбулла вступиться [за Ассанжа], вести себя как премьер-министр и защищать [права] гражданина», — сообщила Кристин Ассанж, добавив, что ей хотелось бы, чтобы премьер Австралии снова выдал ее сыну паспорт.

«Я также хотела бы, чтобы он [Тернбулл] поручился за Швецию и за то, что они нарушили права человека Ассанжа и обманывали средства массовой информации», — подчеркнула мать основателя WikiLeaks, пояснив, что, по ее мнению, Тернбулл должен «оказать давление на британское правительство», чтобы Ассанж «мог безопасно выехать в Эквадор».

При этом Кристин Ассанж, как пишет ABC News, заявила, что «очень довольна» тем, что ранее Швеция прекратила расследование в отношении ее сына по делу о причастности Ассанжа к изнасилованию. Основатель WikiLeaks, как пояснила его мать, не видел «солнечного света, не дышал свежим воздухом и не делал никаких упражнений» в течение пяти лет и ему до сих пор «опасно» покидать территорию посольства Эквадора в Лондоне.

Ранее, 19 мая, прокуратура Швеции сообщила о планах прекратить ​предварительное расследование в отношении Ассанжа, которого обвинили в изнасиловании. Такое решение в надзорном ведомстве пояснили тем, что расследование в отношении подозреваемого невозможно, так как он находится не на территории Швеции. Ходатайство ​об отмене ордера на арест основателя WikiLeaks было направлено в суд.

Однако позже полиция Великобритании заявила, что арестует Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне.

Преследование Ассанжа началось в 2010 году после того, как две женщины сообщили о сексуальных домогательствах с его стороны во время визита главы WikiLeaks в Стокгольм. В 2012 году Ассанж обратился с просьбой о политическом убежище в посольство Эквадора. Опасения он выразил в связи с тем, что после ареста шведские власти смогут экстрадировать его в США из-за его работы над WikiLeaks.