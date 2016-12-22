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В России допустили модернизацию танков Т-55 и поставку Т-90С в Перу
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08:38
В России допустили модернизацию танков Т-55 и поставку Т-90С в Перу

Власти Перу заинтересованы в модернизации находящихся у них на вооружении танков Т-55 с участием российской стороны. Об этом в Лиме журналистам, как передает агентство «Интерфакс», в ходе проходящей оборонной выставки SITDEF 2017 рассказал замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Также, как уточнил замглавы ФСВТС, «позднее» возможно заключение с представителями Перу контракта на поставку танков Т-90С. Однако «после наводнений» страна, как пояснил Пунчук, «заинтересована в приобретении той техники, которую можно использовать и для защиты своих интересов, и для ликвидации последствий природных катаклизмов». Поэтому танки, по его словам, «останутся на повестке дня», но немного «сместятся по времени».

«Перуанская сторона заявляет о готовности продолжать стратегический диалог с нами в вопросах военного и военно-технического сотрудничества», — также добавил замдиректора ФСВТС, заметив, что «те переговоры», которые прошли на выставке SITDEF 2017, «позволяют сделать вывод о том, что они [власти Перу] заинтересованы в продолжении» диалога с Россией. «Они знают нашу технику и высоко ее ценят», — сообщил Пунчук.​​

Свою технику Россия, по его словам, также ​активно предлагает странам Латинской Америки. «Мы участвуем в ряде стран региона в тендерах», — рассказали в российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. «Предлагаем на поставку МиГ-29. В нем заинтересованы наши латиноамериканские партнеры», — подчеркнул Пунчук​, пояснив, что что впоследствии Россия собирается продвигать на рынок новейший МиГ-35.

Этот истребитель, по информации замглавы ФСВТС, — «следующий этап». «Потому что сейчас те договоренности, которые уже есть по МиГ-29, мы должны воплотить в жизнь, подписать эти контракты», — пояснил Пунчук.

МиГ-29 принадлежит семейству легких истребителей. Предназначение самолета заключается в уничтожении воздушных целей, главным образом, в пределах радиолокационного поля управления.

Кроме того, Мексика, Перу, Аргентина, Венесуэла и Бразилия, как заявил замгендиректора ФСВТС, интересуются российскими бронеавтомобилями, пишет «РИА Новости». В регионе, как добавил Пунчук, «есть хорошие возможности совместного производства», а также «модернизации техники с использованием» российских баз и, «соответственно, национальных баз тех стран, в которых имеются наработки». 

Теги
Россия, Латинская Америка, Перу, Т-55
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