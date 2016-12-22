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«Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка
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05:50
«Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка

Бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был отправлен в СИЗО на два месяца в рамках дела по растрате 6 млрд руб. вкладчиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

​​Басманный суд Москвы арестовал Пирогова по делу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщает издание. По версии следствия, 6 млрд руб были выведены из банка незаконно с помощью выдачи кредитам компаниям-однодневкам.

С декабря 2016 года Пирогов был под домашним арестом по делу о махинациями с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств Маст-банка. По данным источника «Коммерсанта», новый арест стал для Пирогова неожиданностью. Во время заседания суда сотрудница ФСИН сняла электронный браслет с Пирогова, а затем под конвоем его доставили в СИЗО № 5 в Москве.

Кроме того, по делу о растрате Басманный суд арестовал на два месяца бывшего вице-президента Маст-банка Елену Журавлеву. «Коммерсантъ» отмечает, что ранее она работала топ-менеджером Мосводоканалбанка, банка «Капитал-экспресс», МТС-банка и была председателем правления Генбанка. Следственный комитет полагает, что Пирогов — организатор растраты, а Журавлева — его пособник. Оба фигуранта дела не признали свою вину.

Как полагают в МВД, Маст-банк «был звеном обнальной империи» теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции на сумму 169 млрд руб. Маст-банк нелегально обналичивал деньги с октября 2010 по апрель 2015 год. За свои действия банк получал комиссию в размере 6,5%.

По версии следствия, преступная группировка, в которой принимали участие топ-менеджеры Маст-банка, похитили из банка крупную сумму денег под видом предоставления кредитов юридическим и физическим лицам, писал «Коммерсантъ» в декабре 2016 года. Как полагают следователи, фигуранты дела проводили финансовые махинации через 70 подставных фирм, у которых были открыты счета в Маст-банке.

В декабре 2016 году РБК сообщал, что Пирогов обвиняется по делу о хищении векселей на 112 млн руб. Как полагает МВД, он с апреля по май 2015 года, занимая должность руководителя банка, похитил векселя на предъявителя, принадлежащие двум коммерческим организациям, и «распорядился ими по своему усмотрению — передал третьим лицам, которые предъявили данные векселя к погашению».

Центральный банк России отозвал лицензию у Маст-банка в июне 2015 года. Причиной стало несоблюдение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нарушения требований, предусмотренныех законом об отмывании доходов. Также банковский регулятор постановил, что Маст-банк предоставлял недостоверную отчетность. 

Теги
СИЗО, незаконное обналичивание денежных средств, Маст-банк
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