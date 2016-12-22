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В результате взрывов в Багдаде погибли по меньшей мере 11 человек
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В результате взрывов в Багдаде погибли по меньшей мере 11 человек
Политика, 03:08
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В результате взрывов в Багдаде погибли по меньшей мере 11 человек

На северо-востоке Багдада в результате взрыва двух начиненных взрывчаткой автомобилей погибли по меньшей мере 11 человек, 20 получили ранения. Об этом сообщили в иракской полиции и в медицинских службах, передает Associated Press.

Как рассказал неназванный иракский чиновник, первый взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте полиции, второй произошел на многолюдной улице.

На данный момент никто не взял ответственность за взрывы. Агентство отмечает, что, вероятно, за ними стоит террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории России), так как она была ответственна за похожие атаки.

Агентство отмечает, что взрывы произошли после того, как иракские военные при поддержке международной коалиции продвигались к окрестностям города Мосул, которые контролирует ИГ. По данным международной коалиции, в городе находятся несколько сотен боевиков.

Представители военных Ирака заявили, что они надеются освободить город до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в конце следующей недели.

В понедельник, 15 мая, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк заявил, что операция по освобождению Мосула переходит в «завершающую стадию». Однако он не назвал точную дату освобождения города. Макгурк подчеркнул, что это «лишь вопрос времени».

Иракские войска окружают район старого города в Мосуле. По данным AP, боевики держат в заложниках 200 тыс. жителей и используют их в качестве живых щитов, что может замедлить проведение операции по освобождению Мосула.

Теги: взрыв , Багдад , взрыв автомобиля , Теракт
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