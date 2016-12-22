Роспотребнадзор не нашел рисков в партии сока с «химическим напитком»

Партия сока, в которой был «химический напиток» и от которого пострадали три человека в Ставрополье, не опасна для потребителей. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Риски для потребителей соковой продукции в настоящее время отсутствуют», — сказали в ведомстве. Роспотребнадзор изъял партию данного сока и исследовал ее. По данным анализов, соковая продукция соответствует всем требованиям. В Роспотребнадзоре отметили, что потребители не жаловались на сок из данной партии.

Кроме того, был проведен анализ жидкости, которая пила одна из пострадавших. Роспотребнадзор установил, что в бутылке была «мутная непрозрачная жидкость неопределенного состава серо-желтого цвета», которая внешне не была похожа на сок». Кромке того, в ней был хлопьевидный осадок серого цвета с едким щелочным запахом. В ведомстве пояснили, что при попадании данной жидкости на кожу появлялись ощущения жжения и покраснение. Данная реакция характерна на щелочные растворы, рассказали в Роспотребнадзоре.

О том, что три человека получили ожоги после покупки сока, сообщалось в четверг 18 мая. Инцидент произошел в Буденновском районе Ставропольского края. Как сообщали в Следственном комитете, 15 мая дедушка с внучкой купили в магазине фруктовый сок. Дома девочка выпила купленный напиток и получила химический ожог полости рта. По данным СК, пострадали от напитка также дедушка и продавец магазина, в котором реализовался сок.