В СК рассказали детали взрыва газа в доме в Сочи

Обрушенный дом на улице Грибоедова в Сочи Фото: Следственный комитет России

В результате взрыва газа в частном доме погиб один человек. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 19 мая на улице Грибоедова в Хостинском районе. В одноэтажном доме с цокольным этажом произошел хлопок газа, а затем здание обрушилось. Во время разборов завалов был найден пострадавший — молодой человек. Он был доставлен в больницу. Также обнаружено тело погибшего, личность которого еще не установлена.

В Следственном комитете рассказали, что дом принадлежит двум людям. По предварительным данным, 50-летней женщине 1967 года рождения и 25-летнему молодому человеку.

В городской службе «Скорой помощи» рассказали «Интерфаксу», что в доме произошел взрыв газового баллона. В свою очередь, в пресс-службе АО «Сочигоргаз» сообщили «РИА Новости», что здание не было газифицировано. В СК отметили, что в доме «произошел хлопок газовоздушной смеси». По факту инцидента Следственный комитет проводит проверку.