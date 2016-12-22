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Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Жанны Фриске
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22:18
Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев обжалует решение суда, который обязал родственников Жанны Фриске вернуть «Русфонду» 21,6 млн руб., собранных на лечение певицы. Об этом говорится в заявлении Шепелева, поступившем в ТАСС.

«Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня — благополучие и спокойствие моего сына», — сказал он. «Я рад, что в деле «Русфонда» были поставлены точки над «и» и более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги», — подчеркнул Шепелев.

Телеведущий подчеркнул, что ни он, ни его сын Платон Шепелев «к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам». В суде, по его словам, были представлены доказательства, что собранные за несколько недель до смерти Жанны Фриске деньги сняла ее мать Ольга Фриске. «Очевидно, что за четыре дня до смерти невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека», — отметил Шепелев. Он также подчеркнул, что не знает, как были потрачены эти средства.

«Главное, что, по моему мнению, Платон отвечать за это не должен», — заключил телеведущий.

Перовский суд Москвы 19 мая обязал родственников Жанны Фриске вернуть благотворительной организации «Русфонд» 21,6 млн руб., которые были собраны на лечение певицы. Таким образом суд удовлетворил иск «Русфонда».

Ответчиками по делу выступают родители покойной певицы — Владимир и Ольга ​Фриске, а также ее несовершеннолетний сын Платон, интересы которого представляет Дмитрий Шепелев. Кроме того, суд обязал их оплатить пошлины на сумму 60 тыс. руб.

Жанна Фриске умерла от рака в июне 2015 года. В январе 2014 года «Русфонд» организовал сбор средств на лечение певицы, ему удалось собрать более 25 млн руб. Организация настаивает, что представители певицы отчитались об израсходовании только 4,12 млн руб., однако отчета по еще 20 млн они не предоставили. В «Русфонде» предположили, что собранные средства были похищены. Досудебно урегулировать этот вопрос «Русфонду» и родственникам Фриске не удалось.
 


  

Теги
Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, «Русфонд»
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