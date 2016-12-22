Прокуратура Самарской области признала незаконным показ фильма «Очередная революция? А что дальше?» («Экстремизму — нет») в школах региона. Это следует из ответов ведомства на запросы депутата Самарской думы Михаила Матвеева. Копии ответов депутат опубликовал в своем блоге в ЖЖ.

Прокуратура сочла нарушением то, что ролик с маркировкой 16+ демонстрировался детям, не достигшим этого возраста. Результаты проверки направлены в Министерство образования и науки Самарской области и в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области.

Минобрнауки Самарской области заявило, что не отдавало распоряжения насчет показа фильма в школах региона. Ведомство сообщило, что это была личная инициатива директоров учебных заведений.

Фильм «Экстремизму — нет» был загружен в аккаунт Минобрнауки Самарской области на YouTube 31 марта, вскоре после прошедшего в Самаре согласованного антикоррупционного митинга. Организаторы массового мероприятия в нем сравниваются с экстремистами, авторы фильма предупреждают о последствиях митинга на примере Украины. В ролике демонстрируются кадры жестокости, поэтому его маркировка — 16+.