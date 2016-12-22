Ассанж назвал «важной победой» просьбу Швеции отменить ордер на его арест

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал решение прокуратуры Швеции прекратить предварительное расследование по делу о его причастности к изнасилованию «важной победой». Об этом он сказал с балкона посольства Эквадора в Лондоне, где находится с 2012 года, передает Reuters.

Несмотря на это, «путь еще далек от завершения, настоящая война еще впереди», — отметил он.

Шведская прокуратура заявила о планах прекратить ​предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа, которого обвинили в изнасиловании. Ходатайство ​об отмене ордера на его арест было направлено в суд.

В прокуратуре пояснили, что расследование против основателя WikiLeaks не представляется возможным из-за того, что он находится не на территории Швеции. В случае если он приедет в страну в течение трех лет, ситуация может измениться, отметили в ведомстве. Адвокат Ассанжа в Швеции Пер Самуэльссон также назвал решение прокуратуры «победой». «Мы выиграли это дело», — подчеркнул он.

Позднее полиция Великобритании предупредила, что арестует основателя WikiLeaks, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне.

Преследование Джулиана Ассанжа началось в 2010 году после того, как две женщины заявили о сексуальных домогательствах с его стороны во время его визита в Стокгольм. Его задержали по запросу правоохранительных органов Швеции, однако через несколько дней отпустили под залог.

В 2012 году глава WikiLeaks обратился в посольство Эквадора с просьбой о политическом убежище. Он выразил опасения из-за того, что после ареста шведские власти смогут экстрадировать его в США из-за его работы над WikiLeaks. 

Теги
прокуратура, арест, Швеция, Джулиан Ассанж
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