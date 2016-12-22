Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Экономика
Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России 18:07 «Газпром» не стал участвовать в аукционе на Гыданское месторождение 16:14 Минтруд и Сбербанк запустят проект с электронными кадровыми документами 15:59 Зампредом ВЭБа стала директор правового департамента Минфина 13:18 Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет 12:57 Герман Греф не ожидает снятия санкций с России в ближайшие три года 12:01 Греческий парламент одобрил новые меры жесткой экономии 06:59 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз Вчера, 20:28 Сечин рассказал о влиянии санкций на «Роснефть» Вчера, 17:53 Минфин предложил забрать у «Роснефтегаза» часть прибыли прошлых лет Вчера, 16:53 Власти Китая объявили об «историческом прорыве» в добыче углеводородов Вчера, 14:52 «Коммерсантъ» узнал о нехватке средств на господдержку ипотеки Вчера, 07:54 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года 17 мая, 22:08 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО 17 мая, 21:35 Минтранс пообещал незначительные скидки в системе «Платон» 17 мая, 16:36 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет 17 мая, 15:11 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества 17 мая, 15:06 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна 17 мая, 13:47 Московский НПЗ возобновил прием нефти после ремонтных работ 17 мая, 09:53 СМИ узнали о возможном запрете на импорт муки для кормов для животных 17 мая, 09:29 Экономисты раскритиковали налоговый маневр 16 мая, 20:24
Лента новостей 19:25 МСК
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева Бизнес, 19:13 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США Политика, 19:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,94 Продажа 57,10 EUR НАЛ. 63,69 63,71 «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» Технологии и медиа, 18:50 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США Политика, 18:39 Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым Политика, 18:19 Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны Политика, 18:15 «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС Политика, 18:14 Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу Евгений Бай политический обозреватель Мнение, 18:10 Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России Экономика, 18:07 Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей Политика, 18:01 МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам Политика, 17:53 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников Политика, 17:50 Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте Политика, 17:28 Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса Политика, 17:21 Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве Общество, 17:20 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. Политика, 17:12 Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон Спорт, 17:05 Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер Технологии и медиа, 17:04 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика, 16:58 «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы Технологии и медиа, 16:55 Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ Политика, 16:52 Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну Политика, 16:47 Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit Политика, 16:28 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок Общество, 16:26 СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы Общество, 16:25 Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию Свое дело, 16:20 Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» Бизнес, 16:20
Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России
Материалы по теме Украина ввела эмбарго на российские товары до августа 2016 года Украина продлила эмбарго на российские товары до конца 2017 года
18:07
Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России

Ввоз на Украину российского шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао будет разрешен только при уплате антидемпинговой пошлины в размере 31,33% стоимости.

Соответствующее решение принято Межведомственной комиссией по международной торговле Украины и в ближайшие дни будет опубликовано, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, пошлина вводится сроком на пять лет.

В начале 2016 года Украина ввела эмбарго на ввоз в страну российского шоколада и других кондитерских изделий. В июле 2016 года срок действия эмбарго был продлен до конца 2017 года. 

Другие материалы РБК
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку