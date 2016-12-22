Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России

Ввоз на Украину российского шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао будет разрешен только при уплате антидемпинговой пошлины в размере 31,33% стоимости.
Соответствующее решение принято Межведомственной комиссией по международной торговле Украины и в ближайшие дни будет опубликовано, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, пошлина вводится сроком на пять лет.
В начале 2016 года Украина ввела эмбарго на ввоз в страну российского шоколада и других кондитерских изделий. В июле 2016 года срок действия эмбарго был продлен до конца 2017 года.