Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым

Украинские пограничники опровергли данные ФСБ об увеличенном пассажиропотоке в Крым. Об этом заявил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко, сообщает издание «Украинская правда».

По его словам, количество людей, пересекающих границу Крыма, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Согласно статистике, с 1 по 18 мая текущего года границу с Крымом пересекли 108 тыс. человек и 19 тыс. транспортных средств. В 2016 году в этот же период границу пересекли 118 тыс. человек и 22 тыс. транспортных средств. По мнению Демченко, это свидетельствует о «заметном уменьшении» числа въезжающих. Также он отметил, что информация о «недействительных документах» скорее всего касается граждан, едущих из Крыма.

О том, что крымские пограничники зафиксировали рост числа приезжающих в Крым с территории Украины, ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по республике. В сообщении сказано, что с притоком въезжающих в Крым граждан растет и число недействительных документов, которые предъявляются на пограничных пунктах. Точных данных о количестве пересекающих границу в сообщении не приводилось.