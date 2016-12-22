МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам

США не предупреждали Россию об ударе по правительственным силам Сирии на юге страны, который произошел 18 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время беседы с журналистами по итогам сессии комитета министров Совета Европы.

«Мы еще пока уточняем все детали самого удара, но, по некоторым сообщениям, в результате погибли несколько десятков мирных граждан», — заявил Лавров (ответы приведены на сайте МИД России).

Министр уточнил, что американское командование попыталось оправдать нанесенный удар тем, что правительственные войска Сирии создавали угрозу оппозиционным силам, «которые сотрудничают с американскими военными». Лавров подчеркнул, что действия США являются противозаконными и грубо нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Также он отметил, что встревожен тем фактом, что теряется общее понимание необходимости объединить усилия в борьбе с террористами из ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России).

США нанесли авиаудар по правительственным войскам в Сирии 18 мая, сообщало агентство Reuters. В результате удара погибли несколько человек. Коалиция нанесла удар по сирийским войскам, когда те направлялись к военной базе Аль-Танф на юге Сирии, на границе с Ираком и Иорданией. Эта база используется армией США. По словам американских чиновников, удар был нанесен после того, как войска Сирии проигнорировали предупредительные выстрелы американских самолетов.