МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам

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США не предупреждали Россию об ударе по правительственным силам Сирии на юге страны, который произошел 18 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время беседы с журналистами по итогам сессии комитета министров Совета Европы.

«Мы еще пока уточняем все детали самого удара, но, по некоторым сообщениям, в результате погибли несколько десятков мирных граждан», — заявил Лавров (ответы приведены на сайте МИД России).

Министр уточнил, что американское командование попыталось оправдать нанесенный удар тем, что правительственные войска Сирии создавали угрозу оппозиционным силам, «которые сотрудничают с американскими военными». Лавров подчеркнул, что действия США являются противозаконными и грубо нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Также он отметил, что встревожен тем фактом, что теряется общее понимание необходимости объединить усилия в борьбе с террористами из ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России).

США нанесли авиаудар по правительственным войскам в Сирии 18 мая, сообщало агентство Reuters. В результате удара погибли несколько человек. Коалиция нанесла удар по сирийским войскам, когда те направлялись к военной базе Аль-Танф на юге Сирии, на границе с Ираком и Иорданией. Эта база используется армией США. По словам американских чиновников, удар был нанесен после того, как войска Сирии проигнорировали предупредительные выстрелы американских самолетов. 

Теги
США, МИД, Сирия, удар
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