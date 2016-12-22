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Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей
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18:01
Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей

Росгвардия планирует заняться обучением IT-специалистов и специалистов, которые смогут заняться «определенным мониторингом соцсетей». Об этом заявил первый замкомандующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, передает агентство «Интерфакс».

По словам Меликова, IT-технологии — одно из тех направлений, которые госструктура хотела бы развивать. Он добавил, что «подобные учебные группы» уже есть в Новосибирском военном институте.

Работа подобных специалистов может помочь предотвратить преступления наподобие нападения на 141-й полк Росгвардии, базировавшийся в станице Наурской, уточнил замкомандующего войсками Росгвардии.

Меликов добавил, что боевыми группами, которые напали на полк, управляли дистанционно «с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей». Если бы эту ситуацию вовремя вскрыли, подобное нападение удалось бы пресечь, подчеркнул генерал-полковник.

Нападение боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне произошло 24 марта. Нападавшие использовали огнестрельное оружие и носили муляжи поясов смертников. Жертвами нападения стали шесть военнослужащих. Напавших боевиков ликвидировали. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, трех военнослужащих ранили. Источник РБК сообщал, что в нападении участвовали восемь боевиков.

СКР заявил о задержании седьмого нападавшего 1 апреля. Им оказался житель Наурского района Чечни Ибрагим Джамалов 1995 года рождения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 

Теги
IT, соцсети, мониторинг, Росгвардия, Сергей Меликов, SMM
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