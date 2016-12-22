Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер

Наум Мардер (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер, курировавший в компании вопросы подготовки кадров и взаимодействия с профсоюзами, скончался 19 мая 2017 года на 62-м году жизни после тяжелой болезни.

«Как большой руководитель, яркий преподаватель и просто мудрый человек Наум Семенович открыл дорогу в профессию для огромного количества связистов, которые всегда будут считать себя его учениками», — говорится в сообщении компании.

Мардер закончил Московский электротехнический институт связи, с 1990 года он работал в Министерстве связи России, где прошел путь от заместителя начальника отдела до заместителя министра.

В 1997 году стал заместителем, а затем и первым заместителем председателя Государственного комитета по связи и информатизации, позднее был консультантом ряда телекоммуникационных проектов.

В 2008 году Мардер занял пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ, а в октябре 2012 года был назначен вице-президентом «Ростелекома».