Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик попросил Государственную фискальную службу и Энергетическую таможню конфисковать уголь, незаконно поставляемый на территорию страны из районов Донбасса, которые Киев не контролирует. Об этом он заявил во время «часа вопросов» к кабмину в Верховной раде, передает агентство УНИАН.

Украина 15 марта полностью остановила грузовое сообщение с ДНР и ЛНР. Данное предложение президента страны Петра Порошенко поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Власти Киева заявили, что пропустят только гуманитарные грузы международных и украинских гуманитарных организаций, ООН и Международного комитета Красного Креста.

Запрет, по словам Порошенко, не снимут, пока в подчинение Украине не вернутся предприятия, на которых 1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление. Они сделали это в ответ на торговую блокаду Донбасса.

По словам главы ДНР Александра Захарченко, примерно 40 предприятий перешли под внешнее управление ДНР. Среди них есть ряд активов украинца Рината Ахметова — «Донецкоблэнерго», ПАО «Укртелеком», стадион «Донбасс Арена» и другие. В тот же день запретили вывоз из ДНР на подконтрольную Киеву территорию продукцию, сырье и топливо.

На Украине 15 мая власти объявили режим ЧС в энергетике. Это произошло из-за того, что группы активистов перекрыли железнодорожное сообщение с Донбассом, из-за чего на Украину перестал поставляться уголь. Украинский лидер Порошенко заявил, что последствия кризиса в энергетике страны могут привести к убыткам на сумму $2 млрд и к потере 300 тыс. рабочих мест.