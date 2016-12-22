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Общество
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СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы
16:25
СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы

В центре Москвы частично обрушился балкон жилого дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент, по предварительной информации, произошел по адресу: улица Краснопрудная, 7/9, уточнил он. По словам собеседника агентства, в результате случившегося пострадал человек. ​Пешеходную зону, где обрушились элементы балкона, временно перекрыли, добавил он.

В то же время представитель пресс-службы столичного главка МЧС сообщил агентству, что с фасада здания по этому адресу частично обрушилась штукатурка. «Помощи сотрудников МЧС не потребовалось», — отметил он. В то же время РБК в пресс-службе МЧС заявили, что у них не было такого вызова.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москва, в свою очередь агентству, сообщили, что у здания по адресу Краснопрудная улица, дом 7/9 на пешеходную часть обрушились элементы декоративной лепнины.«На данный момент территория огорожена, проводятся противоаварийные работы», — сказал представитель пресс-службы. 

Теги
Москва, дом, балкон
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