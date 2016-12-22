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МИД Украины опроверг вызов посла страны к папе римскому в Ватикан
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16:10
МИД Украины опроверг вызов посла страны к папе римскому в Ватикан

Украинского посла Татьяну Ижевскую при Ватикане не вызывали на прием к папе римскому для обсуждения «церковных законопроектов». Об этом изданию «Украинская правда» сообщила пресс-секретарь МИДа Украины Марьяна Беца.

«У нее [Татьяны Ижевской] был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики», — уточнила она. Беца добавила, что на встречах также обсуждались и «религиозные законопроекты».

Она также подчеркнула, что никакой «критики со стороны Ватикана не было».

Ранее информацию о вызове Татьяны Ижевской на встречу с папой римским также опровергли в пресс-службе Святого престола Ватикана. «В сегодняшнем расписании встреч папы римского не значится аудиенция с послом Украины при Ватикане», — подчеркнул в разговоре с РБК представитель пресс-службы.

О вызове украинского посла сообщил зампред отдела внешних церковных связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook 19 мая.

По его словам, ее вызвали в связи с возможностью принятия и изменения Верховной радой Украины двух законопроектов: № 4128 «О свободе совести и религиозных организациях» и № 4511 «О статусе религиозных организаций».

Законопроект № 4128 предусматривает изменения в ст. 8 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Если законопроект будет одобрен, представители религиозных общин смогут подчиняться не Русской православной церкви, а Украинской православной церкви и «достойно выразить свои религиозные чувства».

В законопроекте № 4511 говорится о том, что религиозные организации, которыми управляют «государства-агрессоры», могут нести угрозу для Украины. В связи с этим таким организациям нужно присвоить особый статус, следует из документа. Благодаря этому украинские ведомства смогут вовремя реагировать на возможные дестабилизирующие внешние факторы, говорится в документе. 

Теги
МИД Украины, посол, Ватикан, церковные законопроекты
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