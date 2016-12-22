После пожара в бане в Вологодской области сгорели 3 многоквартирных дома

Три деревянных многоквартирных жилых дома загорелись в городе Никольск Вологодской области, об этом РБК заявила заместитель начальника пресс-службы МЧС по Вологодской области Валентина Лодыгина.
По информации МЧС, в 9.55 мск поступило сообщение о возгорании частной бани по адресу Набережная, 18. «Застройка очень плотная, поэтому огонь перекинулся на сараи и дома. Загорелись три многоквартирных деревянных дома, в которых проживали 70 человек, среди которых 17 детей. Пожар ликвидирован, сейчас продолжается проливка площади возгорания», — пояснила Лодыгина.
Заместитель начальника пресс-службы заявила об отсутствии пострадавших. «Все люди успели эвакуироваться, для них подготовлены три пункта временного размещения: местный колледж, гостиница и детский оздоровительный лагерь». На место происшествия выехал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. «Кувшинников взял ситуацию под личный контроль, в три часа дня намечено совещание с местной властью», — добавила Лодыгина.
В Никольске для погорельцев организовали три пункта временного проживания. Фотография с места пожара опубликована в соцсети «ВКонтакте» в городском сообществе «Онлайн Вологда».
Местный телеканал «ВЕСТИ35» опубликовал на YouTube видео с места пожара. На кадрах видно огромный столб темно-серого дыма, и постепенно разрастающееся возгорание среди жилых домов.